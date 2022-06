Dieta corretta per non ingrassare? Ecco gli alimenti giusti per migliorare il metabolismo

Proclamare il benessere e la salute al primo posto è un dovere morale e medico di qualsiasi essere umano. In generale è opportuno equilibrare quotidianamente tutti i nutrienti attraverso la giusta quantità di proteine, carboidrati, vitamine, sali minerali e così via.



Questo significa non solo fare attenzione a tavola ma anche seguire un programma di attività fisica o semplicemente, evitare la vita sedentaria e cercare di fare più movimento possibile.



Anche l’utilizzo di integratori naturali è un ottimo modo per migliorare i processi metabolici e restare in forma, è possibile dare un’occhiata in HSN per maggiori informazioni sugli integratori.

Come funziona il Metabolismo

L’energia che l’organismo trae dagli alimenti viene destinata a soddisfare la richiesta energetica e strutturale delle cellule. Il meccanismo regolatore è automatico e consente di equilibrare le reazioni metaboliche in relazione alle richieste cellulari e alla disponibilità effettiva dei nutrienti.



Accelerare, aumentare e velocizzare il metabolismo, significa introdurre la quantità esatta di energia attraverso gli alimenti ed evitare di ingrassare ma anche di dimagrire eccessivamente. Per ottenere tutto ciò ci sono due strade complementari da percorrere insieme, l’una parallela all’altra.

Accelerare il metabolismo facendo sport e attività fisica

In primo luogo è fondamentale svolgere attività fisica regolarmente, non è necessario frequentare palestre o praticare uno sport, anche se rappresentano le soluzioni più efficaci, ma è importante non rammollirsi in uno stile di vita sedentario.



Bastano 30 – 60 minuti di passeggiata al giorno , salire le scale sempre a piedi e cercare di camminare il più possibile per bruciare qualche caloria in più e velocizzare il metabolismo, ma è fondamentale seguire un piano nutrizionale corretto e non assumere alimenti con un alto contenuto di grassi nocivi, conservanti, carboidrati, sale, zuccheri raffinati e additivi chimici aggiunti.

Quali sono i cibi da inserire nella dieta



Una volta stabilito quante calorie è possibile perdere quotidianamente attraverso il movimento o l’attività fisica e lo sport, è importante calcolare le calorie che si assumono.



Gli alimenti da inserire nella dieta sono sicuramente quelli ricchi di antiossidanti, come uva, mirtilli, cavoli, spinaci, barbabietole, more, prugne, arance, limoni, peperoni, broccoli, kiwi, cipolle, aglio. Da questi alimenti è possibile combinare diversi piatti, per esempio utilizzando i cereali integrali come riso, pasta e avena.



Insieme agli alimenti che accelerano il metabolismo, come peperoncino, broccoli, minestre e zuppe di ortaggi, spezie, agrumi e tè verde, è possibile combinare diversi piatti per consentire all’organismo di migliorare le performance metaboliche e quindi concedersi anche qualche cibo più calorico, di cui non si riesce a fare a meno.



Equilibrando perfettamente attività fisica, consumo calorico e alimenti che aiutano a velocizzare il metabolismo, sarà possibile seguire una dieta corretta senza ingrassare. L’importante è mantenere basse le porzioni di cibi grassi o molto calorici e non eccedere mai con la grammatura.