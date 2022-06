Candelo, i residenti Mulini e Prato del Sasso: "Anche noi subiamo disagi"

Buongiorno, in merito all' articolo apparso ieri 20 giugno 2022 sulla pagina di Newsbiella.it " Week end in piazza incubo per i residenti" , aggiungo che anche noi residenti nella zona di via Mulini e Prato del Sasso siamo costantemente costretti a subire disagi.

Schiamazzi serali e notturni nella zona parco giochi e sotto le mura, passeggiata degli Alpini che come dice il nome dovrebbe essere concesso l' ingresso ai soli pedoni ma capita di trovarvi ragazzini che con motorini sgommano e sgasano felici. La pandemia ha impedito feste con musica, ma prima di allora nella zona lungo le torri che danno sul panorama venivano allestiti palchi con musiche ad altissimo volume fino a tarda notte in barba alle norme.

Le mattine dei week end dove la lunga siepe posta sotto le mura o il parco giochi sembrano discariche fatte di lattine e resti di spuntini. Anche agli stessi turisti che sostano nell' area camper capita di vedere tutto ciò, e non è certo una bella pubblicità, come non è bello per i residenti".