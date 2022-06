Lo Chalet si prepara all’estate con “House After Dinner”: Drink e musica dal vivo nel dehors esterno

Lo Chalet Steakhouse & Potatoes di Vigliano Biellese amplia la sua veste per l’estate, pensando a far divertire i propri clienti nel weekend anche dopo cena trasformandosi in “Lo Chalet in Da Club”, servendo ottimi drink a ritmo di musica curata da Biz Records.



Biz Records è un’etichetta discografica fondata nel 2016 dai ragazzi – e Dj – Ale Alo e Lukino, composta oggi da circa 30 artisti. Negli anni, i due soci hanno collezionato vari passaggi su Radio Deejay e un’apparizione a “Quelli che il calcio” su Rai2. Dopo aver prodotto vari generi, oggi strizzano l’occhio alla musica sperimentale, dalle sfumature house e techno.



Lo Chalet Steakhouse & Potatoes si trova a Vigliano Biellese, in via per Chiavazza 41. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 333 4424617



Pagina Facebook: www.facebook.com/lochaletstekhouse

Sito: www.lochaletsteakhouse.com