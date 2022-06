Pettinengo, Bosso: "Si raccomanda a tutti un utilizzo razionale dell’acqua"

In considerazione della persistente assenza di precipitazioni e della conseguente riduzione della disponibilità di riserva idrica, il sindaco di Pettinengo Gian Franco Bosso raccomanda a tutti un utilizzo razionale dell’acqua, ricordando che le attuali condizioni meteorologiche richiedono consumi ridotti dell’acqua potabile, esclusivamente ai fini domestici, per scopi igienico personali, alimentari ed eccezionalmente, per gli orti, evitando al massimo sprechi non indispensabili.

È quindi sconsigliato, data tale condizione descritta, l'utilizzo dell'acqua per finalità irrigue in prati e giardini, ludiche e di lavaggio di veicoli.