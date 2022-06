Podismo, le corse della settimana 20-26 giugno nel biellese

La settimana podistica biellese si apre mercoledì 22 giugno con la settima edizione della “Corsa di San Giovanni”, organizzata dalla Pro Loco di Cerrione in collaborazione con la società sportiva Gaglianico 74. La manifestazione è una non competitiva di corsa su strada e camminata ludico-motoria, con ritrovo e iscrizioni alle ore 18 presso la piazza della chiesa di Vergnasco. Il percorso, per gli adulti, sarà di 6 km.



Giovedì 23, presso il teatro di via Firenza 3 a Chiavazza, si terrà il 7° giro della Bertamelina, manifestazione podistica non competitiva. Il ritrovo è alle ore 18 con possibilità di iscrizione. La manifestazione è organizzata dal gruppo Alpini locale.



Si arriva così al weekend che verrà aperto, sabato 25 giugno, dal ritorno della “Quat pass per Pralungh” (quattro passi per Pralungo). Anche in questo caso si tratte di una manifestazione sportiva non competitiva aperta a tutti. Organizzata da Biella Running, in collaborazione con l’associazione Genitori e Giovani di Pralungo, la corsa avrà il suo ritrovo, con possibilità di iscrizione, alle ore 17 presso il polivalente del paese.



Domenica 26 sarà invece la volta dell’”Oropa Trail”, con ritrovo in fraz. Valle di Pralungo alle ore 08:30. L’evento consiste in una camminata ludico motoria a passo libero con possibilità di iscrizione in loco ed è organizzato dall’Unione genitori italiani in collaborazione con l’associazione Sport e Natura e Amici della Valle. Il percorso è di 4,5 km con dislivello di 500 metri. Il ricavato andrà in sostegno alla ricerca sulla lotta ai tumori dei bambini.