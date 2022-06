Occhieppo Inferiore, i risultati dei trofei Bergo Pneumatici e Comune di Occhieppo Inferiore FOTO

Giornata di sport quella svoltasi ieri, domenica 19 giugno, nel comune di Occhieppo Inferiore che ha ospitato il 1° trofeo Bergo Pneumatici e il 1° trofeo del comune, ambedue dedicati ai più piccoli dai 7 ai 15 anni.



Di seguito riportiamo le prime posizione per ogni gruppo: cat. G1, Mirko Ubertini; G2, Gabriele Guglielmetti; G3, Federico Arcudi; G4, Lorenzo Licata; G5, Nicolò Casalicchio; G6, Luca Silvano Boni.



Tra le bambine si sono classificate in prima posizione: Aurora Cerame, cat. G4; Nicole Bracco, G5; Melanie Bosonin, G6.



