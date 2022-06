Amianto all'Iti di Biella, un'interrogazione parlamentare di Delmastro: "Che fine hanno fatto i fondi promessi?"

Tra i danni che hanno interessato il Biellese a seguito del nubifragio del 2021 c'è anche l'allagamento subito dall'Iti di Biella in seguito al quale è stata riscontrata la presenza di amianto nella sua pavimentazione.

Ad anticipare i fondi per i lavori è stata la Provincia che ha messo sul piatto 1.300.000 euro, ai quali si sono sommate spese ulteriori quali: 240.000 euro per l’adeguamento della sede provvisoria, 90.000 per i costi di locazione degli spazi didattici, 90.000 per i rimborsi spese comodati, 100.000 per le spese di riscaldamento ed energetiche e 130.000 euro per i costi di traslochi e pulizie, raggiungendo così la ragguardevole somma di 1.950.000 euro a carico della Provincia. A oggi a Biella non è però arrivato ancora nulla.

"Il 16 settembre 2021 - scrive l'onorevole nell'interrogazione che ha rivolto al Ministro dell'Istruzione - la Provincia ha richiesto un contributo finanziario straordinario al Ministero dell’Istruzione il quale, tramite proprio Decreto n. 293 del primo ottobre 2021, ha assegnato alla stessa un contributo di 1.580.000 euro per i lavori e per le spese di locazione; nel tentare di avere ulteriori notizie circa il Decreto sopracitato, la Provincia di Biella ha inoltrato una richiesta di accesso agli atti, venendo a conoscenza del fatto che il provvedimento in questione non risulta ancora registrato dalla Corte dei Conti e dall’Ufficio Centrale del Bilancio, venendo così a mancare la conseguente pubblicazione".

"Frattanto - prosegue Delmastro nel documento - l’Ufficio Edilizia Scolastica del Ministero, ha reiterato il Decreto di ottobre 2021 con un novo Decreto, il D.M. n. 37 del 18 febbraio 2022". Peccato che anche a seguito di un avvicendarsi di dipendenti la Provincia non sia ancora riuscita a venirne a capo.

Per questo motivo l'onorevole si è fatto portavoce del territorio attraverso un'interrogazione a risposta scritta per chiedere quali iniziative intenda adottare il Governo al fine di erogare le risorse assegnate ma non devolute alla Provincia di Biella.