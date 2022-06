Arredamenti David: Nuova cucina? Ecco la video-guida su ciò che devi sapere quando ne acquisti una nuova

David Dabbicco, il giovane titolare dello showroom “Arredamenti David”, ha realizzato una breve video-guida (sotto riportata) dando qualche indicazione sul vastissimo mondo delle cucine e sui metodi di valutazione quando si decide di acquistarne una. Con le maniglie o senza? Di quale misura? Con quali elettrodomestici?

I parametri di valutazione sono tanti e tutti diversi per ogni cliente, in relazione ai gusti ed alle necessità di ognuno. Le alternative proposte in negozio da Arredamenti David sono tantissime, sia in termini di modelli che di colori, materiali e componenti; la professionalità e l’esperienza dello staff saprà guidarvi nella scelta più adatta alla vostra ricerca, progettando così la cucina dei sogni. In occasione dell’estate, Arredamenti David ha pensato ad una promozione davvero unica per i suoi clienti: acquistando in negozio per un valore di € 5.000 si avrà in regalo un soggiorno in Sardegna, dalla durata di una settimana, per tutta la famiglia.



Il viaggio nella “terra dei quattro mori” non è l’unica promozione attiva: con la “Promo Elettrodomestici”, acquistando forno e piano cottura dello stesso marchio tra quelli selezionati, a soli € 300 si avranno anche frigorifero e lavastoviglie della stessa marca all’interno della cucina.

Il negozio di David è specializzato nella vendita di cucine “chic low cost”, ovvero modelli d’arredamento moderni e all’avanguardia che però, non essendo legati ad un marchio, riescono a mantenere prezzi economici riservando uno standard qualitativo molto alto. A ciò si aggiungono le promo attive in questo periodo: la prima



Lo showroom si trova a Biella in Piazza Lamarmora 1 (meglio conosciuta come “Piazza del Bersagliere”) ed è aperto il lunedì (15:00-19:00), dal martedì al venerdì (9:30-12:30 e 15:00-19:00) e il sabato (9:00-12:30 e 15:00-19:30).

Per informazioni: Tel. 015 4691233 - Cell. 391 4854828 (David)

Sito: www.arredamentidavid.it

Pagina Instagram: www.instagram.com/adarredamentidavid

Pagina Facebook: www.facebook.com/arredamentidavid

