Si avvicina la data di “Quatt Pass per Pralungh”

La Quatt Pass per Pralungh del prossimo 25 giugno è alle porte e anche quest’ anno il gruppo dei genitori di Pralungo si sta occupando con entusiasmo dell’organizzazione della manifestazione in quanto il ricavato della Quat Pass verrà interamente devoluto alle scuole (partendo dalle materne, passando dalle elementari fino alle medie).

Questo evento è un’iniziativa importante per il paese di Pralungo nonché un esempio di coesione sociale e di solidarietà, con l’intento di aiutare le istituzioni scolastiche e, di rimando, le nuove generazioni del territorio biellese.

Tutti si stanno dando da fare: chi si occupa del rinfresco, chi della pulizia del sentiero e della segnalazione del percorso. Il paese è pronto ad accogliere tutti i partecipanti con allegria e spensieratezza.

La manifestazione sportiva, non competitiva, si articolerà su un percorso misto di circa 6 km, e la partenza è fissata per le ore 18.00 (ritrovo ore 17.00); per i più piccoli (fino a 12 anni) il percorso bambini di 1 km partirà alle 19.00 (ritrovo ore 18.00).

Per qualsiasi informazione:

348 4964299 (Paolo)

380 3064008 (Alberto)

E-mail: genitoriegiovani@gmail.com

https://www.facebook.com/quatpassperpralungh/