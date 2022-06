Biella: Babel's Time 2022, evento benefico a favore della Fondazione Cerino Zegna

Il progetto della serata nasce sotto l’egida del LIONS CLUB BIELLA HOST e LIONS PER LA SOLIDARIETA’ 108 la1 ONLUS ed ha come scopo la raccolta di fondi per il Service annuale a favore della Fondazione Cerino Zegna, come oggetto “Un parco tutto da scoprire”, all’interno del quale verranno attrezzati percorsi riabilitativi per i Seniores che, grazie alle loro caratteristiche innovative, garantiranno un elevato grado di fruibilità anche ai portatori di handicap.

Inoltre, il progetto prevede la realizzazione di una soluzione similare per Juniores, al fine di agevolare il riavvicinamento dei bambini e delle famiglie ai loro cari, con l’impiego delle stesse “tecniche” in modalità gioco, che consentano ai bambini l’utilizzo di strumenti simili a quelli dei seniores, consentendo così di far vedere loro il mondo attraverso gli occhi di chi lo ha già vissuto per tanti, tanti anni! La location dove verrà realizzato l’evento è una delle più belle strutture del nord Italia, il Circolo I Faggi Spa. Dotata di un enorme parco e di una villa risalente ai primi anni del ‘900, consente di poter disporre di comodi spazi per organizzare la serata.

Babel's Time 2022 ha come scopo la raccolta di fondi per il Service annuale a favore della Fondazione Cerino Zegna, come oggetto “Un parco tutto da scoprire”, che, nella sua seconda fase, ha come obiettivo il riavvicinamento dei bambini e delle famiglie agli ospiti della struttura, tramite l’inserimento di un parco giochi strutturato con attrezzature analoghe a quelle già realizzate per i Seniores, per far “giocare” i bambini nella stessa modalità con cui si “riabilitano” gli adulti, consentendo così di far loro vedere il mondo attraverso gli occhi di chi lo ha già vissuto per tanti anni! La scenografia sarà il segreto della serata, luci, gente in movimento, musica e spettacolo in ordine sparso, ecco perché Babel’s Time.

Alla serata interverranno ospiti di grande successo nel mondo della Musica e del Cabaret: Dal Jazz Club Biella e da Costanzo Show, Max Tempia e il suo gruppo; da Zelig e Colorado Stefano Chiodaroli, dai migliori locali di Milano la musica di Sahara Music col suo DJ Set.

Durante la serata il Bistrot dei Faggi servirà a tutti gli ospiti un ricco apericena al prezzo convenzionato di euro 10 €