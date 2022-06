Occupazione, a giugno 1.110 assunzioni nel Biellese, l'80% a termine

Sono 6.820 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di giugno 2022, poco meno del 22% delle entrate previste a livello regionale.

Nel complesso le previsioni occupazionali sono 790 in meno rispetto al mese di giugno 2021, con diminuzioni per tutte le province: -290 le entrate previste sia a Biella che a Novara, -140 a Vercelli e -70 nel VCO. Tratti comuni alle quattro realtà del territorio dell’Alto Piemonte sono la quota limitata di imprese che esprimono un fabbisogno occupazionale (che varia dal 13% di Biella, Novara e Vercelli al 15% di Verbania); l’alta percentuale, ovunque superiore all’80%, di contratti a termine, e la richiesta di esperienza professionale specifica o nello stesso settore che caratterizza in misura prevalente la domanda di lavoro.

Ferme restando le diverse vocazioni economiche dei territori, in linea generale sono i settori dei servizi alle persone e del turismo e ristorazione a esprimere una parte consistente dei fabbisogni occupazionali nelle quattro province del quadrante. Queste alcune delle indicazioni che emergono dal Bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ANPAL.

Nel dettaglio, le entrate programmate a giugno 2022 sono 1.110 in provincia di Biella: nel 20% saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel restante 80% saranno a termine. La maggior parte delle entrate (63%) troverà inoltre collocazione in imprese con meno di 50 dipendenti. Per quanto riguarda il profilo professionale il 21% dei contratti sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota superiore alla media nazionale (17%), mentre il 17% delle entrate interesserà personale laureato. La domanda di giovani under30 riguarderà, invece, il 31% delle entrate provinciali.

In ben 50 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati. Sotto il profilo settoriale ad esprimere il più alto fabbisogno di professionalità sono i servizi alla persona (290 entrate previste), seguiti dalle industrie tessili (170), dai servizi di alloggio e ristorazione (150), dal commercio (140) e dalle costruzioni (80).