"Sebben che siamo donne" a Leffe, Bergamo

"Sebben che siamo donne", la Collettiva di Arti visive e Poesiaa cura di Paola Zorzi e Ezio Conti inaugurata a Ponderano l'8 marzo, dal 2 luglio al 7 agosto sarà ospitata presso lo spazio no profit BACS di Leffe in provincia di Bergamo, in collaborazione con Artists.Sociologists.

Verranno esposte opere di: Paola Bisio, Patrizia Bonardi, Stefania Boletti, Carlotta Cernigliaro, Francesca Conchieri e Mauro Cossu, Carla Crosio, Luisa Facelli, Jana Kasalova, Kim Kyoung-ok, Roberta Toscano, Carla Vallata, Paola Zorzi.

La collettiva, ospitata al BACS, centro indipendente di arte e sociologia, fa parte delle numerose iniziative organizzate dall'associazione Artists.Sociologists, e volte a mostrare gli esiti del dialogo tra artisti e sociologi nella riflessione, rispettivamente simbolica e speculativa, su temi fondamentali del vivere odierno. Ciascuna mostra mette in relazione il lavoro di uno o più artisti con testi significativi in questo campo, rendendo evidente la necessità di un superamento degli specialismi a favore di una fertile consapevolezza collettiva.