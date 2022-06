Inaugurazione della mostra “Matteo Marciandi, fotografo per passione”

Domenica 19 giugno alle ore 17, alla “Fabbrica della ruota” di Pray (reg. Vallefredda) è stata inaugurata la mostra “Matteo Marciandi, fotografo per passione”, curata dal DocBi - Centro Studi Biellesi.

La figura del fotografo triverese e la sua produzione artistica (anche in ambito pittorico) è stata illustrata da Giovanni Vachino, Domenico Ubertalli, Sergio Marucchi e Marcello Vaudano. A margine dell’inaugurazione, è stata consegnata una targa a Enzo Vercella Baglione, socio fondatore del DocBi e consigliere dell’associazione fino a pochi mesi fa. Per decenni Enzo ha impersonato lo spirito DocBi: amore per il territorio, curiosità intellettuale e fattiva disponibilità a lavorare. Per questo, Giovanni Vachino lo ha ringraziato esprimendo a nome di tutta l’associazione affetto e gratitudine.

La mostra sarà aperta fino al 25 settembre tutte le domeniche dalle ore 14:30 alle 18:30 nell’ambito della Rete Museale Biellese. Ingresso 3 euro (gratuito per i soci DocBi e i possessori della tessera Piemonte Musei).