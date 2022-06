Biella, via La Marmora: Suv oltrepassa la recinzione del cantiere e rimane bloccato nella sabbia, FOTO

Il cantiere per il rifacimento della pavimentazione alla rotonda di via La Marmora ha aperto oggi lunedì 20 giugno, la viabilità nella zona è stata modificata e sono state messe le reti di protezione nella zona interessata dai lavori.

Per cause ancora da accertare, al momento un Suv si trova però all'interno della recinzione, impantanato. Non è da escludere che il conducente abbia tentato di oltrepassare il cantiere approfittando del fuoristrada.

Sul posto si trovano ora i Carabinieri e il 118.