Biella, famigliari preoccupati per un anziano chiamano i soccorsi

Biella, via Trento, famigliari preoccupati per un anziano chiamano 112, ma stava solo dormendo

Attimi di paura, ieri 19 giugno intorno alle 23, quando i famigliari che controllano con alcune webcam una persona anziana che abita a Biella in via Trento, non lo hanno visto muoversi per un po' troppo tempo e allarmati hanno chiamato il 112.

Immediato l'arrivo di ambulanza e Vigili del Fuoco per poter entrare nell'alloggio e soccorrere l'anziano che, fortunatamente stava solo dormendo pesantemente. Grande sorpresa dell'uomo che ha visto piombare in casa i Vigili del Fuoco e lieto fine per tutta la famiglia.