Laboratori gratuiti a Graglia al Casolare dei Campra

Anche quest'anno il Casolare dei Campra a Graglia ospiterà dei laboratori gratuiti.

L'edificio si trova in via del Canale 3, ed è obbligatoria l'iscrizione.

In luglio e in agosto sono in calendario il martedì Corso di inglese turistico (Arianna), giovedì un Laboratorio di giardinaggio e ortocultura (Michele) e sabato Corso di francese turistico (Albert), Corso di italiano incisivo (Giuseppe), Laboratorio II gomitolo (Bianca).

Per informazioni telefonare ai numeri dr Bianca 340 510 6858; dr. Pier Giuseppe Zanotto 015 259 3649; dr. Giuseppe A. Campra 339 540 5600

Possibilità di soggiorno nei dintorni.

Pranzo in locanda con prodotti genuini locali