Cossato, l’associazione sportiva Splendor ha compiuto 100 anni

Ieri, domenica 19 giugno, Cossato ha ospitato i festeggiamenti per i 100 anni dell’associazione sportiva Splendor. Durante l’evento sono state diverse le attività proposte presso l’oratorio della parrocchia S. Maria Assunta, via Lamarmora e piazza Angiono.



Si è partiti con il mercatino delle ore 09, per poi proseguire con tennis, atletica leggera e una mostra sulla storia dell’associazione. Presente anche il sindaco di Cossato Enrico Moggio che, tramite i canali social istituzionali, ha mostrato la sua vicinanza e la sua ammirazione per il gruppo: “Siete riusciti – afferma Moggio – a mantenere intatto lo spirito di coloro che nel 1922 costituirono l’associazione con l’intento di creare una realtà educativa e sociale per la formazione dell’individuo attraverso lo sport, quello sano, in cui l’agonismo e la competizione non sono un fine ma il mezzo per la crescita dei nostri ragazzi”.



L’amministrazione ha anche omaggiato Splendor con una targa.