A Candelo la presentazione del progetto di inclusione di A.L.I.Ce

A.L.I.Ce. Biella ODV, Associazione per la Lotta all' Ictus Cerebrale, in collaborazione con l'associazione culturale Libera la Voce, propone il progetto culturale “quanta bellezza, ognuno unico nell'essere speciale”.



La presentazione di questo progetto al Bando Cultura indetto da FONDAZIONE CR BIELLA ha consentito di vincere e avere accesso ad un finanziamento che andrà a sostenere la realizzazione dello stesso.