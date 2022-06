Chiavazza, arriva la settima edizione del “Giro della Bertamelina”

Nell’ambito della festa di San Quirico di Chiavazza si svolgerà, giovedì 23 giugno, la camminata non competitiva “7° giro della Bertamelina”, organizzato dal gruppo Alpini di locale. Il percorso si dipanerà per le strade e i sentieri del paese per un totale di 6 km, tempo massimo: 2 ore.



La partenza è programmata per le ore 19:30 davanti al teatro di via Firenze 3 e l’evento sarà aperto a tutti. Iscrizioni dalle ore 18. Per maggiori informazioni: Piero (340.8038481) o Graziano (333.3406688).