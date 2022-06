Biella, a Città Studi si affronta il tema dell’identità di genere e della discriminazione

A Biella si parla di transfemminismo e discriminazioni. L’appuntamento, organizzato dall’associazione “Voci di donne” e “Il Groviglio”, è per martedì 21 giugno alla caffetteria di Città Studi, in corso Pella 2.



La serata si aprirà con l’apericena delle ore 19:30 e proseguirà con l’incontro della 20:45 in cui si affronterà il tema dell’identità di genere e della discriminazione. Entrata libera; apericena su prenotazione al numero 338.1473720.