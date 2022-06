Al via i lavori lungo via La Marmora, FOTO

Al via i lavori lungo via La Marmora

Sono state posate le recinzioni ed è stata disposta la nuova segnaletica. Oggi, lunedì 20 giugno, sono iniziati i lavori a Biella, alla rotonda lungo via La Marmora, di fronte alla Cgil.

Attenzione però alle modifiche alla viabilità: in particolare, è stata istituita la sospensione della circolazione in via La Marmora angolo piazza Vittorio Veneto ovest da intersezione con via N. Sauro a intersezione con via Chiesa dalle ore 8.30 del 20 giugno 2022 alle ore 18.00 del 12 agosto 2022.

Nel medesimo periodo è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati per l’esecuzione di tali lavori, in via Lamarmora tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto ovest e via Chiesa. Inoltre è istituito il limite di 30 km/h, mentre il restringimento della carreggiata dovrà consentire il transito ai veicoli di almeno 3 metri di larghezza nel tratto interessato dai lavori.