Quale futuro per il basket biellese?

Mentre va in archivio lo scudetto della LBA a vantaggio dell’Armani Milano in una tiratissima serie contro la Virtus Bologna (con Iacopo Squarcina e Amedeo Tessitori ex biellesi che possono fregiarsi del titolo di vice campioni), e sugli schermi di Netflix una storia come Hustle spopola con Adam Sandler nelle vesti insolite di talent scout per l’NBA con tanto di ruolo da vice dei 76sixers, il basket biellese sta vivendo l’epilogo di una stagione che dirà molto del futuro prossimo venturo del sodalizio che si batterà al Forum.

Negli ultimi giorni sono fioccati i comunicati stampa da quelli che vedono la società pronta a un passaggio di mano, a quello dei tifosi che intravedono scenari funesti al prossimo 30 giugno. Eppure negli ultimi due anni sono giunte due sofferte salvezze (più la prima che non l’ultima in realtà) che hanno fatto intravedere come lo sport non sia mai una scienza esatta e che conti soprattutto il lavoro e la programmazione.

Nei segreti delle stanze di Biella basket city si sta delineando il futuro che potrebbe consegnare alla nostra provincia spazi più tranquilli nel procelloso mare degli investimenti sportivi. Oggi trovare persone, aziende, mecenati che abbiano voglia di investire nello sport non è facile. Tutte le discipline, financo il paradisiaco mondo pallonaro ci insegna che gli investimenti devono essere oculati e mirati, che è bello sognare ma che è altrettanto utile rimanere coi piedi per terra e fare i giusti passi per rimanere nell’elitè dello sport che conta.

Le attese finiranno alla fine di questo mese e la speranza è che chi siede nelle stanze del basket possa darci notizie confortevoli che, se da un lato limano i debiti pregressi, dall’altro ci garantiscano un'altra stagione da vivere a bordo pista con entusiasmo e gioco.

Rimane sempre però un dato di fondo: trovare mecenati che abbiano voglia di investire nello sport nella nostra provincia è difficile, e questo è il vero peccato