Biella: da oggi il cantiere alla rotonda della Vespa, attenzione alla viabilità

Oggi lunedì 20 giugno aprirà il cantiere per la riqualificazione della pavimentazione lapidea all’intersezione rotatoria tra via La Marmora, via Garibaldi e via Aldo Moro.

A interessarsi dell'intervento di circa 80 mila euro è l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà e a mettersi al lavoro di fronte alla Cgil sarà l'impresa biellese Gugliotta.

In particolare, gli automobilisti dovranno prestare attenzione alla viabilità, in quanto è stata emessa una ordinanza con cui viene istituita la sospensione della circolazione in via La Marmora angolo piazza Vittorio Veneto Ovest dall' intersezione con via N. Sauro a intersezione con via Chiesa dalle ore 8.30 del 20 giugno 2022 alle ore 18.00 del 12 agosto 2022.

Nel medesimo periodo è istituito anche il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati per l’esecuzione di tali lavori, in via La Marmora nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto Ovest e via Chiesa.

Inoltre è istituito il limite di 30 km/h, mentre il restringimento della carreggiata dovrà consentire il transito ai veicoli di almeno 3 metri di larghezza nel tratto interessato dai lavori.

In particolare, saranno tolti i cubetti attuali in porfido e saranno messi quelli in sienite che hanno dimensioni maggiori quindi reggono meglio le sollecitazioni del passaggio delle automobili. Saranno inoltre tolte le barriere architettoniche e verrà fatto un cavidotto se ci fosse necessità di fare passare dei cavi. I nuovi cubetti saranno posati su di un misto cementato di 20 centimetri e saranno sigillati con mapelastic.

