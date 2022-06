San Giacomo di Masserano: "Esasperato dai continui rimpalli burocratici. Subisco da un anno rumori molesti per un lavoro stradale male eseguito"

Egregio direttore,

dopo un anno di segnalazioni, lettere e telefonate, traggo le conclusioni che ci sia una evidente mancanza di volontà nel risolvere un problema che mi ha portato all'esasperazione e compromette la qualità della vita mia e dei miei anziani famigliari.

Abito in via 4 Novembre a San Giacomo di Masserano e un anno fa è stato effettuato un taglio perpendicolare alla sede stradale, e proprio davanti alla mia abitazione, per far passare dei cavi elettrici fino alle colonnine di ricarica posizionate nel parcheggio del supermercato adiacente alla mia casa. Il taglio è stato poi malamente rattoppato tanto che insiste un pericoloso dosso/avvallamento che provoca ad ogni passaggio di auto o mezzo pesante un rumore a dir poco insopportabile.

Quel tratto di strada, che dalla superstrada porta verso Gattinara, è incessantemente percorso da automezzi e camion a una velocità sostenuta per cui per tutto il giorno e fino a tarda notte dobbiamo convivere col "fracasso" provocato dalla situazione.

La situazione è diventata ancor meno sostenibile a causa del peggioramento delle condizioni fisiche di mio padre, anziano, gravemente malato e con la necessità di tranquillità che invece sobbalza in continuo per il rumore.

Ho già segnalato la cosa a tutti, alla Provincia, che dopo un sopralluogo ha dichiarato testualmente che "il ripristino provvisorio non risulta adeguato e, allo stato attuale, non garantisce il livello minimo di prestazione della strada specificando che la proprietà della strada è di ANAS," al Comune e al Prefetto a cui ho mandato in copia gli incartamenti, ma sono stato rimbalzato da una responsabilità all'altra senza arrivare a nulla.

L'avvallamento, inoltre, ore si è pericolosamente propagato sulla ciclabile e mette a rischio caduta eventuali fruitori della stessa.

La soluzione sarebbe così semplice, livellare e asfaltare quel tratto, che non si capisce per quale motivo dopo un anno ancora nessuno si sia preso l'impegno di sistemare. E' un danno provocato al demanio pubblico stradale che conseguentemente arreca danni alla qualità della vita mia e della mia famiglia per i boati continui che arrivano ancor più forti in questo periodo estivo in cui le finestre sono aperte.

Per trasparenza, caro direttore, le allego tutta la documentazione cartacea comprovante quanto sopra descritto. Mi auguro che sia fatta una definitiva verifica e che qualcuno si prenda in carico la soluzione del problema.

Cordiali saluti.

Mauro Mascarello