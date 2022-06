Candelo, un lettore: "Week end in piazza belli per chi arriva da fuori ma incubo per i residenti"

"Arriva l'estate e l'amministrazione Candelese non ha ancora programmato o deliberato nessun intervento concreto ai problemi quotidiani e sopprattutto nel fine settimana dei residenti in Piazza.

Ci siamo lasciato con un “ ci stiamo ragionando” in merito ai parcheggi ed al disagio dei residenti in piazza, abbiamo provato, richiesto, proposto soluzioni che possono essere vagliate e discusse per diminuire il disagio dii chi purtroppo non ha il posto auto privato ma costantemente senza avere risposte e costantemente si vedono auto parcheggiate dove non si può incluso nel parcheggio a destinazione dei vigili. Si aggiungo ora (venerdì 10) i concerti in piazza di iniziativa privata il venerdì ed il sabato, aggiungendo ancora maggiore disagio ai residenti, dove la musica ad alto volume oltre che le persone, il traffico etcc.. non permette di vivere in serenità nella propria abitazione, nè di tenere le finestre aperte.

Il piano acustico comunale prevede una classificazione acustica i cui parametri ben definiti in “ zona mista” sono periodo diurno 55dB periodo notturno 45 db. Ad ovviare al mantenimento di tali limiti ci pensa il comune concedendo permessi in deroga , ancora una volta beffandosi chi in piazza ci vive tutti i giorni, senza avere rispetto di chi lavora, di chi ha bimbi piccoli, di chi è anziano, di chi ha il diritto sacrosanto al riposo.

In questa situazione i week end in piazza sono molto belli per chi arriva da fuori ma sono diventati un incubo per i residenti. Ancora una volta chiediamo un tavolo di discussione in consiglio comunale".