Valdilana, i 90 anni del gruppo Alpini di Valle Mosso: nuova madrina e omaggio a Lino Nicoli FOTO

Buona partecipazione ai festeggiamenti per i 90 anni del gruppo Alpini di Valle Mosso che, nella mattinata di oggi, domenica 19 giugno, hanno sfilato per le vie del paese con partenza da piazza Alpini d’Italia e arrivo alla parrocchia di S. Eusebio per la messa delle ore 10:30.



Tra i 70 partecipanti erano presenti circa 15 gagliardetti e il presidente della sezione provinciale di Biella Marco Fulcheri. La sfilata è stata preceduta dagli onori alla bandiera e seguita dalla deposizione della corona ai monumenti delle “Piane mozze” e ai “Caduti”.



Nel corso della serata di venerdì 17, dove ha aperto i festeggiamenti il coro “La Campagnola”, presso la parrocchia di S. Eusebio, è stata nominata la nuova madrina del gruppo e commemorato Lino Nicoli, ex capogruppo venuto a mancare in settimana. La commemorazione è avvenuta una seconda volta durante la Messa di sabato mattina.