Rugby, Alessia Gronda e Arianna Toeschi in nazionale con il 7s

Alessia Gronda ed Arianna Toeschi, rispettivamente logopedista e studentessa di ingegneria energetica, sono due ventiduenni biellesi accomunate dalla passione per il Rugby, che praticano da quando avevano 7-8 anni.

Attualmente sono giocatrici del Cus Torino, e, nelle ultime due settimane, si sono distinte a livello internazionale con la nazionale italiana di Rugby 7s, il rugby a 7 giocatori che si gioca anche alle Olimpiadi.

Alessia ed Arianna, con la maglia azzurra, hanno partecipato a due tappe della Rugby Europe 7s Trophy, ottenendo in entrambe le occasioni il secondo posto.

Nella tappa inaugurale a Zagabria dell'11 e 12 giugno, l'Italia, dopo aver battuto Finlandia nei quarti di finale e Portogallo in semifinale, è stata fermata dall'Inghilterra, la migliore squadra di Europa.

Ancora una finale e ancora una sconfitta con le inglesi nella tappa del 17 e 18 giugno a Budapest, dopo che le azzurre avevano sconfitto Turchia, Norvegia e Danimarca nella fase a gironi, ancora le turche nei quarti ed il Portogallo in semifinale.

Alessia Grona, che aveva già giocato in nazionale nel 2019, racconta questa nuova esperienza azzurra, dagli allenamenti al Centro Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, alle due tappe del Rugby Europe Trophy: “Una bellissima esperienza. L'Inghilterra è la migliore squadra di Europa ed il distacco è troppo grande”.

Prossimo impegno per Alessia, Arianna e le altre ragazze azzurre a luglio a Bucarest, dove si svolgeranno le qualificazioni per i mondiali, in programma a settembre a Cape Town in Sudafrica.