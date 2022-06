"Quattro passi con gli Alpini di Vigliano Biellese", pochi biellesi, il rammarico degli organizzatori, FOTO

Non è stata sentita la partecipazione biellese alla manifestazione podistica non competitiva “Quattro passi con gli Alpini di Vigliano Biellese”, svoltasi questa mattina di domenica 19 giugno a Vigliano e organizzata dall’associazione Podistica Vigliano nell’ambito della tre giorni della festa del Gruppo Alpini. Il gruppo più numeroso è arrivato da Garlasco con 27 partecipanti, a fronte dei pochi sparsi sul territorio della provincia di Biella che, in molti casi, non hanno raggiunto la decina.



La partenza è avvenuta nella mattinata di oggi, domenica 19 giugno, alle ore 10 dalla sede degli Alpini di Vigliano: “Mi rammarica aver constatato la bassa partecipazione biellese – racconta Gennaro Albanese, presidente di Podistica Vigliano – il gruppo più numeroso è arrivato da Garlasco”.



I partecipanti totali sono stati 77 mentre, al pranzo offerto dagli Alpini, si sono trattenuti in 50.