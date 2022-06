Campiglia Cervo, Riabella: i risultati del vertical trail Rampia Campel FOTO

Si è tenuta oggi, domenica 19 giugno 2022, a Campiglia Cervo la seconda edizione del Rampia Campel, vertical trail non competitivo organizzato dalla Pro Loco di Riabella con il patrocinio del Comune di Campiglia Cervo con partenza da fraz. Bogna e arrivo all'Alpe Campello.

Sono stati 36 i partecipanti che si sono sfidati lungo i 3,5 km previsti dal percorso, completamente in salita, che partiva da loc. Naiasco, poco dopo l'antico ponte in pietra che a Bogna attraversa il torrente Cervo, per salire a Riabella lungo la mulattiera del "Crest" (E12), attraversare l'intero abitato di Riabella e finire fino all'Alpe Campello lungo il sentiero E10, che dopo aver incontrato il "tracciolino" arriva quasi alla Galleria Rosazza.

Tra gli uomini, il primo classificato è stato Francesco Nicola con 32 minuti e 49 secondi, al seguito Gabriele Gazzetto con 33 minuti e 6 secondi e Lorenzo Rostagno con 33 minuti e 16.

Nella categoria femminile il primo posto viene preso da Camilla Calosso con 42 minuti e 49 secondi; in seconda posizione Valeria Bruna con 43 minuti e 26 secondi mentre, in terza posizione, Margherita De Giuli con 44 minuti e 29 secondi.

A seguire la Pro Loco ha fornito un piccolo ristoro per tutti i partecipanti, molti dei quali hanno poi pranzato alla Locanda della Galleria Rosazza.

Quest’anno la gara era valevole per il TRITTICO DLA BÜRSCH, che comprende anche il mini trail #distacalacrava RUN 5^ ed. (sabato 23 luglio) e la Corsa in Montagna del Gruppo Alpini Valle del Cervo (sabato 6 agosto). In base all'ordine di arrivo di ogni gara sono assegnati i seguenti punteggi: punti 15 al 1°, punti 10 al 2°,punti 8 al 4°, punti 7 al 5°, punti 6 al 6°, punti 5 al 7°, punti 4 all'8°, punti 3 al 9°, punti 2 al 10°, punti 1 a tutti i classificati in tempo massimo; a parità di punti prevale l'ultimo miglior piazzamento. Possono partecipare ai premi del Trittico solo i concorrenti che abbiano presso parte a tutte e tre le gare. Sarà dato anche un premio partecipazione a chi completerà le tre gare.

«Siamo felici di aver potuto riproporre questo evento, nato nel 2019 e mai più replicato a causa dell’emergenza COVID-19» dichiara Emanuele Rolando, Presidente della Pro Loco. «Riteniamo che sia un bel modo per valorizzare e far conoscere questi sentieri, che negli ultimi decenni sono stati un po’ dimenticati, non essendo inseriti negli anelli escursionistici più noti. Tenerli puliti per i volontari della Pro Loco è una fatica non da poco, ma ne vale la pena! Ringraziamo la CONAD di Andorno Micca, l’Azienda Agricola Mazzuchetti, la Locanda della Galleria Rosazza, il Gruppo Alpini Valle del Cervo e il Gruppo Protezione Civile di Campiglia Cervo per la preziosa collaborazione».

Le attività della Pro Loco proseguiranno nei prossimi mesi con la 5^ edizione del mini trail #distacalacrava RUN e con il resto delle attività estive in paese.