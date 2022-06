Atleti di “Su Nuraghe”: viaggio in Sardegna con il Centro servizi F.A.S.I.

Si recheranno in vacanza in Sardegna il prossimo venerdì 24 giugno i giovani di “Su Nuraghe Calcio Biella”, classificatisi al 2° posto nel Campionato provinciale di calcio a 7, 2021-2022, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva, presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Sebbene non al completo per impegni familiari e di lavoro, gli atleti della squadra di “Su Nuraghe” raggiungeranno le coste a Nord di Oristano guidati da Giovanni Mocci, giovane artigiano edile, Sardo di seconda generazione, incaricato della apposita sezione sportiva del Circolo di Biella.

Premio reso possibile grazie alla generosa sensibilità di "Autoriparazioni Tarasco" di Biella, dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Ponderano e ad Eurotarget viaggi, il Centro Servizi F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sarde in Italia), agenzia viaggi specializzata nella destinazione "Sardegna".

Il Centro Servizi FASI – nel cercare di compensare lo squilibrio nei collegamenti tra Isola e Penisola - nasce storicamente dalle battaglie del mondo organizzato dell'emigrazione dei Sardi per la continuità territoriale, iniziate in Italia a metà degli anni 70. Il servizio ebbe origine attraverso la cosiddetta "corsia preferenziale", [ovvero la messa a disposizione di] spazi auto e cabine ai Sardi emigrati soci dei Circoli, resi disponibili dalla Tirrenia, allora compagnia pubblica, unica operativa per il trasporto passeggeri. Oggi, le compagnie che operano sui porti passeggeri della Sardegna sono diventate cinque: Tirrenia, Moby, Sardinia, Grandi Navi Veloci, Grimaldi.

Questo servizio di prenotazione ha portato negli anni al sistema di bigliettazione attuale, a disposizione dei 70 circoli dei sardi nel continente con 30.000 iscritti. Fra di essi, quelli nati nell'isola, i loro familiari, gli "amici della Sardegna".

I Circoli sardi, a partire dal loro impegno statutario di promozione della terra d'origine, sono federati nella FASI, aperti a tutti coloro che amano la Sardegna e sono associazioni di promozione sociale e del territorio dove operano, pienamente attivi sul piano culturale, sociale, istituzionale.