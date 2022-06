11° Rally Lana Storico, le classifiche, FOTO

Un rally dalle alte temperature, veloce e selettivo questo è stato il Rally Lana Storico, undicesima edizione di uno dei più classici e apprezzati del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Un percorso concentrato nel chilometraggio con otto prove speciali molto tecniche le quali, assieme al notevole caldo, hanno messo a dura prova gli equipaggi.

A vincere sono stati Angelo Lombardo e Roberto Consiglio su Porsche 911 RS con il tempo complessivo di 01:17:10.1. L’equipaggio della Ro Racing si guadagna la quarta affermazione stagionale centrando un importante risultato in termini di campionato e di 2° Raggruppamento. Una grande prova per il pilota di Cefalù che aveva lamentato un problema di accelerazione nelle prime prove della mattina, e poi ha aumentato il passo realizzando cinque scratch.

Secondo gradino del podio e buone sensazioni alla guida della Porsche 911 Gruppo B di Quarto raggruppamento per i campioni in carica Marco Bertinotti e Andrea Rondi. Il primo degli equipaggi biellesi sulla coupé di Stoccarda curata dalla Pentacar è partito forte ma ha poi ceduto il passo agli avversari chiudendo dietro di +25.8 ma al comando del proprio raggruppamento.

Terzo assoluto a + 02:19.2 e la vittoria nel 3° Raggruppamento, per la sesta volta a casa sua, è andata a Ivan Fioravanti che non ha deluso le aspettative a bordo della sua Ford Escort RS del Team Bassano divisa con Annalisa Vercella Marchese. Il pilota biellese sale per la prima volta sul podio della classifica generale.

Grande corsa anche quella di un altro biellese Roberto Rimoldi affiancato da Harshana Ratnayake sulla Porsche 911 SC che dopo un bel duello per il 3° Raggruppamento con Fioravanti conclude ai piedi del podio alle sue spalle di soli 7’’8. Buona gara anche per “Tony” Fassina che al volante della mitica Lancia Stratos curata dal Team Bassano chiude con soddisfazione al terzo posto nella classifica di 2° Raggruppamento e decimo assoluto.

Questi i principali attori di una gara apprezzatissima in questo format tutto in un giorno organizzata dalla Veglio 4x4 e BMT con il patrocinio dell’Automobile Club di Biella.

Gira male invece per i piloti di casa Davide Negri e Roberto Coppa, partiti bene questa mattina ma poi incappati nei problemi al cambio della loro Lancia Delta 16V e una penalità che gli fanno rinunciare alla corsa per la vetta.

Riscatto per il senese Valter Pierangioli, su Ford Sierra Cosworth della Pro Racing, che insieme a Rita Ferrari, nonostante qualche noia di potenza, conclude la trasferta biellese in quinta piazza assoluta e 2° nel 4° Raggruppamento.

Nel 1° festeggiano al traguardo Antonio Parisi e Giuseppe D’Angelo (tempo complessivo di 01:30:05.3) con la loro Porsche 911 dopo aver duellato con la vettura gemella di Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi (+21.4) con Porsche 911 S, alla fine secondo davanti ai bravi Giuseppe Pollara e Pier Giorgio Daffara (+01:55.5) sulla BMW 2002. Nel Trofeo A112 Abarth Yokohama dominio per Filippo Fiora e Luca Pieri con un complessivo di 01:29:16.7 davanti a Cochis-Manganone e Gentile-Torricelli.

L’appuntamento con il Campionato Italiano Rally Auto Storiche è ora rimandato i primi di settembre con il 26°Rally Alpi Orientali Historic Rally in programma il 3-4 settembre.

CLASSIFICHE FINALI 11.RALLY LANA STORICO

RALLY LANA STORICO ASSOLUTA: 1. Lombardo - Consiglio (Porsche 911 RS) in 01:17:10.1; 2. Bertinotti - Rondi (Porsche 911) + 25.8; 3. Fioravanti - Vercella (Ford Escort RS) + 02:19.2; 4. Rimoldi - Ratnayake (Porsche 911 SC) + 02:27.0; 5. Pierangioli - Ferrari (Ford Sierra Cosworth) + 03:22.2; 6. Mannino - Giannone (Porsche 911 SC) + 04:29.1; 7. Pasetto - Frasson (Porsche 911) + 04:34.8; 8. Luise - Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) + 04:43.3; 9. Sordi - Barone (Porsche 911 SCRS) + 05:20.1; 10. “Tony” - Verdelli (Lancia Stratos) + 05:39.8.

4°Raggr.: 1. Bertinotti - Rondi (Porsche 911) in 01:17:35.9; 2. Pierangioli - Ferrari (Ford Sierra Cosworth) + 02:56.4; Luise - Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) + 04:17.5

3°Raggr.: 1. Fioravanti - Vercella (Ford Escort RS) in 01:19:29.3; 2. Rimoldi - Ratnayake (Porsche 911 SC) +7.8; 3. Mannino - Giannone (Porsche 911 SC) + 02:09.9

2°Raggr: 1. Lombardo - Consiglio (Porsche 911 RS) in 01:17:10.1; 2. Pasetto - Frasson (Porsche 911) + 04:24.8; 3. “Tony” - Verdelli (Lancia Stratos) + 05:39.8

1°Raggr: 1. Parisi - D’Angelo (Porsche 911) in 01:30:05.3; 2. Palmieri - Zambiasi (Porsche 911 S) +21.4; 3. Pollara - Daffara (BMW 2002) +01:55.5

#CIRAS 2022 | 12°Historic Rally delle Vallate Aretine 11-12 marzo| 5°Rally Storico Costa Smeralda; 8-10 aprile | Targa Florio Historic Rally 2022; 6-7 maggio | 17°Rally Storico Campagnolo; 28 -29 maggio | 11°Rally Lana Storico; 17-18 giugno | 26°Rally Alpi Orientali Historic; 3-4 settembre | XXXIV Rally Elba Storico; 22-24 settembre | 37°Sanremo Rally Storico 13-15 ottobre.

