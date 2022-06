Fratelli d’Italia, al via il tesseramento

È in corso la campagna di tesseramento di Fratelli d’Italia per l’anno 2022. Come da tradizione la Federazione Provinciale di Biella organizza una cena aperta a tutti che si terrà venerdì 8 luglio, alle ore 20,00, presso il ristorante CASCINA ERA di Sandigliano.

Così il Segretario Provinciale Cristiano Franceschini: “Una piacevole occasione per ritrovarsi tutti insieme, amici, simpatizzanti, militanti, amministratori e il deputato della Federazione Biellese Andrea Delmastro. Si potrà rinnovare o sottoscrivere una nuova adesione”.

Il segretario Provinciale Franceschini spiega perché aderire a Fratelli d’Italia: «In un contesto storico quale quello che stiamo vivendo c’è bisogno di chiarezza e di prese di posizione forti e nette. Fratelli d’Italia è un partito con una grande storia e una chiara identità, un partito serio coerente che guarda avanti, un partito proiettato sulle grandi sfide. FdI è in campo ogni giorno, instancabilmente, per dare risposte ai numerosi problemi che affliggono la nostra società: povertà, immigrazione, sicurezza, lavoro. È al fianco degli operai, degli imprenditori, dei commercianti, degli artigiani, dei liberi professionisti e dei pensionati. È un partito che lavora per la difesa della patria e dell’identità nazionale, per la difesa della libertà e della giustizia, per la difesa della famiglia e degli interessi di tutti i cittadini italiani residenti in patria o nel resto del mondo. Fratelli d’Italia interpreta al meglio le istanze degli Italiani completamente abbandonati e dimenticati”.