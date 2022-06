"Pollone dal cielo" è un successo, numerosi visitatori già in mattinata

Prosegue oggi, 19 giugno, Pollone dal cielo. Già dalla mattina i parcheggi si sono riempiti di visitatori che ben conoscono le attrattive della giornata. L'offerta è ampia: il mercatino con tante curiosità, i giochi "del cortile" per i più piccoli, i voli in elicottero e su mongolfiera, e tante altre iniziative per passare una giornata tra allegria, buon cibo e intrattenimento.

Leggi anche: Tante curiosità al mercatino di Pollone dal cielo

Leggi anche: Pollone dal cielo, anche i più piccoli hanno corso la loro "Maratoma"

Leggi anche: Pollone, al via la Maratoma