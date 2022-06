Chiavazza, Festa di San Quirico, buona la partenza, FOTO

Dopo due anni di stop torna la Festa di San Quirico, e c'è tanta emozione e tanta voglia di fare da parte degli organizzatori in questo primo fine settimana di ieri sabato 18 giugno e oggi.

"Questo è il primo San Quirico dopo il Covid - racconta Pierangelo Mazzoni, presidente del Carnevale di Chiavazza e della festa di San Quirico - . L'ultima è stata fatta nel 2019, e ora finalmente si torna a festeggiare. Purtroppo le adesioni sono quelle che sono, nel Comitato siamo sempre in meno. Abbiamo bisogno di che entri gente nuova, fresca piena di idee altrimenti primo a dopo si sospenderà tutto. In ogni caso la serata ieri è andata bene, abbiamo avuto una buona affluenza. Ora vedremo giovedì quando ci sarà anche il Giro della Bertamelina e venerdì con il concerto degli Alpini. La partenza è stata buona, speriamo di finire bene perchè si lavora tanto per una buona riuscita".