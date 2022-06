Vigliano, al Teatro Erios "Dant&jazz", concerto per musica e voce in Commedia

Venerdì 24 Giugno al Teatro Erios, Renato Iannì porterà in scena lo spettacolo "Dant&jazz", concerto per musica e voce in Commedia, con il patrocinio del Comune di Vigliano Biellese.

Scritto, interpretato, improvvisato e diretto da Renato Iannì, nasce dalla collaborazione con Camilla Rolando, studentessa al Conservatorio e musicista di talento, che ama la sua tromba e quel jazz che avrebbe incantato il Paradiso, se solo l’avessero suonato nel ‘300.Lo spettacolo segna anche l’addio di Iannì all’insegnamento di Lettere, ma non a quello sulle scene teatrali.

“Il punto di incontro tra me e i ragazzi di tutte le età – ha dichiarato - sarà ancora e sempre quel teatro che mi accompagna da tanto tempo, passando veloce come un fulmine da uno scenario all’altro e che ha lasciato tracce di vita nelle migliaia di studenti con cui ho condiviso qualche passo o lunghe passeggiate, fra tante esperienze e tante risate, affrontando le più svariate problematiche e le più imprevedibili soddisfazioni. Attraverso il teatro i miei ragazzi mi hanno regalato parte della loro giovinezza, scambiandola con la mia esperienza in un clima di reciproca stima. Per questo sarà il teatro a darmi una mano per salutare tutti con il mio ultimo spettacolo da insegnante”.