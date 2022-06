Vigliano: Vigili del Fuoco ancora al lavoro nel deposito che ha preso fuoco nella notte, FOTO e VIDEO

Vigliano: Fiamme in un deposito di cippato, anche un mezzo coinvolto - foto Benedetti per newsbiella.it e dei Vigili del Fuoco

Aggiornamento delle 13 di domenica 19 giugno

Sono ancora in corso le operazioni di smassamento al deposito di Vigliano che nella notte è stato interessato da un incendio. Al momento sul posto vi sono ancora una squadra di Biella, una di Cossato ed una squadra (Nucleo GOS) provenienti dal Comando Prov. VV.F di Torino.

Le cause dell'accaduto non sono ancora note.

I fatti

La colonna di fumo visibile anche dalla superstrada, ha allarmato gli automobilisti che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, 19 giugno, poco prima delle cinque. Quattro le squadre che si sono dirette a Vigliano presso la ditta Boscaro dove stava andando a fuoco un cumulo di materiale e il mezzo che viene solitamente utilizzato per la sua movimentazione. I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro ora alle 5.30, per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Non sono note al momento le cause del rogo.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.