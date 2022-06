Masserano, finisce contro muretto della strada per evitare l'urto con un animale selvatico

Incidente alle 4 del mattino a Masserano. Stando a quanto raccontato dal conducente, un uomo di circa 40 anni, l'auto è finita contro un muretto a lato della strada proprio per evitare l'impatto con un animale selvatico, spuntato all'improvviso in mezzo alla carreggiata. A causa dell'impatto, si sarebbe procurato alcune ferite ed è stato necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

Nessuna conseguenza grave nel sinistro avvenuto al mattino tra due auto a Pray: indenne le due persone alla guida, due anziani residenti in Valsessera.