Monumento ai Caduti nella città di Biella: anche Lesina aderisce al progetto

Sono davvero molte le proposte che ogni giorno riceviamo da parte di Enti, Associazioni, Comuni, provenienti da tutto il territorio nazionale: tra le tante, una ci ha particolarmente colpito.La proposta – scrivono gli Amministratori del Comune di Lesina, in provincia di Foggia - è giunta dal Comune di Biella, ed ha come oggetto la commemorazione dei Caduti della Prima Guerra Mondiale.

La Città d Biella, infatti, con la collaborazione della Prefettura di Biella, ha accolto la proposta del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” per realizzare una particolare installazione commemorativa che sorge alla porte della città: un lastricato composto da pietre provenienti da numerosi Comuni d’Italia, pietre sulle quali è stato inciso il nome del Comune di provenienza e il numero dei propri Caduti della Prima Guerra Mondiale.

La richiesta era quindi che anche il Nostro comune inviasse una pietra con quelle caratteristiche, per poter ampliare il lastricato e conferire a quel monumento un valore ancora più “nazionale”.

La proposta è stata accettata con entusiasmo dall’Amministrazione Comunale, che avrà in questo monumento di carattere nazionale la propria rappresentanza perché il ricordo e la memoria di chi in guerra ha perso la propria vita non ci lasci mai e ci sia da guida in questo momento in cui attoniti assistiamo ad una nuova guerra. Il ricordo sia un monito perenne per la costruzione di un mondo di pace.