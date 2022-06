"LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE": webinar mercoledì 22 giugno

Il Comitato per l’imprenditoria femminile di Torino in collaborazione con i Comitati piemontesi, l’associazione Inclusione Donna Nord Ovest e l’UNI (Ente Italiano di Normazione), organizza un webinar sul tema Certificazione della Parità di Genere.

La Certificazione della Parità di Genere, indicata dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), è stata istituita con la legge di Bilancio 2022 e la legge n. 162/2021 e potrà essere rilasciata a tutte le aziende che dimostreranno l’effettività e l’efficacia delle proprie politiche in tema di parità di genere tra uomo e donna.

Il 24 marzo 2022 è stato, inoltre, siglato il documento con la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, che definisce criteri, prescrizioni tecniche ed elementi funzionali alla certificazione di genere (opportunità di carriere, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità). Come conseguenza pratica, il rilascio di tale certificazione comporterà diversi vantaggi sia per le aziende private che per le lavoratrici.

Le imprese, infatti, avranno accesso a un miglior punteggio nelle graduatorie degli appalti e a un esonero parziale del versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori, mentre le lavoratrici, oltre a veder parificati i propri diritti, potranno lavorare in contesti sempre meno discriminatori e più inclusivi, contribuendo così alla creazione di un clima lavorativo virtuoso.

Il webinar, dedicato alle imprenditrici e agli imprenditori, ha l’obiettivo di illustrare quali sono le finalità della certificazione e sì terrà il 22 giugno 2022 alle ore 17:00. La partecipazione è gratuita, previa registrazione on-line.