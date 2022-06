Caritas Biella, una visita guidata a Casa Torrione

Dopo la visita effettuata alla Opera Pia Sella e alla Fondazione Istituzione Medico Sella, con la visita a Casa Torrione prosegue un importante percorso dedicato alla conoscenza delle opere e delle istituzioni a fini sociali biellesi.

L'appuntamento è mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 18,30 presso Casa Torrione in via Fratelli Rosselli 18 a Biella, di fronte alla Parrocchia di San Biagio.

A guidare la visita della storia e della missione di questa istituzione gestita dalla Caritas sarà il direttore Stefano Zucchi.

“Casa Torrione” è rinata come condominio solidale, espressione di una nuova concezione dell’abitare, in cui trovano spazio realtà diverse con l’intento di creare integrazione sociale. Ad oggi sono già attivi un alloggio di prima accoglienza condiviso da donne a rischio di marginalità sociale, che hanno intrapreso cammini di ripresa e di autonomia, oltre al centro di pronta accoglienza notturna per donne senza fissa dimora. Al secondo piano verranno realizzati bilocali e trilocali per persone o famiglie che desiderano condividere questa innovativa esperienza di un abitare più solidale, oltre ad uno spazio che verrà dedicato all’ospitalità di giovani impegnati nel Volontariato Internazionale. Il piano terreno è dedicato a realtà che hanno scelto di scommettere su questo progetto e che hanno portato la propria sede nella struttura: la cooperativa Edilcasa, Slow Food Biella, Banca Popolare Etica e Viaggi e Miraggi-rete del turismo responsabile.

Dall’incontro tra le diverse sensibilità, mosse tutte dal desiderio di dare concretezza all’idea di bene comune, è stato avviato un gruppo di acquisto solidale, con un punto spaccio per la distribuzione dei prodotti degli orti solidali; col gruppo di acquisto si organizzerà una scuola di economia popolare, con l’obiettivo di diffondere una nuova cultura sull’economia civile e di comunione e promuovere un’economia sostenibile, attraverso azioni concrete generative di cambiamenti sociali.