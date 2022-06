Biella, interventi corso Rivetti: Il PD interroga il Sindaco

Il PD biellese ha inviato in data 17 maggio una interrogazione al Sindaco, riguardante gli interventi di corso Rivetti, che così recita:

"Premesso che - sul rettilineo di Corso Rivetti si innestano due accessi quasi prospettanti che servono la sede ATAP (con annesso deposito dei pullman) e l’ingresso al parco Kennedy (noto anche come parco degli aquiloni), l’ingresso della sede della Protezione Civile oltre alla viabilità secondaria di via Maggia in inserimento su via Piave;

- nonostante la presenza di una struttura sportiva (il PalaLamarmora) e di un’area comunale con attrezzature sportive all’aperto, entrambe frequentate da tante persone specialmente di giovane età, le automobili viaggiano a velocità elevata;

- su questo tratto di strada gli incidenti sono testimoniati dai segni di frenata (e non solo) sul guardrail di Via Piave/Corso Rivetti;

- l’allora consigliere comunale di minoranza Gaggino, ora assessore, in data 03 settembre 2018 aveva presentato un’interrogazione per avere chiarimenti sulla risoluzione prevista dalla precedente amministrazione comunale al problema di sicurezza;

- nello specifico era stato stabilito, in accordo con l’allora presidente di ATAP, di costruire una rotonda per regolare il flusso veicolare dei mezzi in ingresso ed uscita evitando il transito solo da via Maggia e consentire un più sicuro accesso al parco;

- il progetto per la “Realizzazione di marciapiede e rotonda verso ATAP e pista ciclabile” approvato e finanziato in quota parte da entrambi gli Enti nell’anno 2018 è stato però stralciato dalla programmazione dei lavori pubblici dall’attuale amministrazione nel Consiglio Comunale del 20 dicembre 2019;

- l’intervento edilizio privato su tutta l’area delle ex Pettinature, il cui progetto verrà esaminato nelle prossime settimane dall’amministrazione comunale, ridisegna la viabilità di accesso ai diversi comparti e prevede l’inserimento su via Piave di un distributore di carburanti proprio di fronte alla palestra con unico accesso al deposito ATAP da via Maggia;

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e l’assessore competente per sapere

• se ritengono necessario sottoporre a maggiore attenzione la soluzione viabilistica prospettata;

• quali scelte verranno fatte per ridurre la velocità sul rettilineo di Corso Rivetti e mettere in sicurezza tutto l’asse viario. Si richiede risposta orale in Consiglio Comunale.

Il Gruppo Consiliare Valeria Varnero, Marta Bruschi, Mohamed Es Saket, Manuela Mazza, Paolo Rizzo