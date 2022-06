Mercoledì 22 giugno 2022 i bus di linea Atap Biella/Anzasco e Ivrea/Cavaglià transiteranno sulla SP228 anzichè dal centro di Roppolo (Via Giacinto Massa) per lavori di collegamento fognario.

Si comunica inoltre che sarà interdetto al traffico veicolare il tratto di via Giacinto Massa SP419/a compreso tra l'incrocio con Via Gabella e l'incrocio con Via Roma/Via Guglielmo Marconi.