Cerrione, Events Village parte col “botto”: 2.500 partecipanti alla prima serata FOTO

È stata una partenza col “botto” quella dell’Events Village di Cerrione, la serie di eventi che caratterizzare l’inizio estate nel paese, fino al 26 giugno. Alla serata di inaugurazione, svoltasi venerdì 17, ben 2.500 persone hanno partecipato al concerto creando un’atmosfera di cui si è sentita la mancanza negli anni passati.



“Meglio di così non poteva andare – racconta il presidente della Pro Loco di Cerrione, Luigi Mantovan – e rispetto alle ultime edizioni erano presenti molte più persone di tutte le età. Volevamo partire al meglio e ce l’abbiamo fatta. Ringrazio tutti quelli che ci hanno dato il loro supporto e lo staff e i volontari per l’encomiabile lavoro”.



Nella serata di ieri, sabato 18, i partecipanti sono saliti a 3.000 facendo ben sperare per gli eventi futuri che si prospettano un successo.