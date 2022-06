Carovana delle Alpi di Legambiente: bandiera nera a Camandona e bandiera verde all'IIS Q. Sella di Valdilana FOTO

Si è tenuto ieri a Chiaverano il summit della "Carovana delle Alpi", l'annuale appuntamento che Legambiente nazionale organizza per riflettere sui temi della montagna e dove vengono assegnate le ormai classiche bandiere VERDI e NERE, le prime rispettivamente assegnate alle pratiche positive, le seconde a quelle negative.

La bandiera VERDE è stata attribuita all' ITIS Q. Sella - BIELLA, all'Istituto Comprensivo di Valdilana - Pettinengo e alle sezioni Cai di Biella e di Mosso per i progetti scolastici realizzati in questi anni, in particolare la costituzione di un un Gruppo Alpino Scolastico Marcello Meroni (GAS) e le attività di manutenzione della segnaletica dei sentieri montani.