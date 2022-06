Andrea Picone del Liceo del Cossatese e della Vallestrona, e la pagella monotona che tutti vorrebbero

Pensando all’imminente esame di Maturità, Andrea si sente tranquillo, sicuro della sua preparazione. Il periodo più stressante dopotutto è già passato, i due anni di scuola in dad. Anche per lui gli anni della scuola a distanza sono stati carichi di preoccupazioni e di paure, ma anche in questo caso non si è demoralizzato e ha continuato a impegnarsi.