Mongrando, di corsa con Agnese Valz Gen nel ricordo di Ivan Camurri, FOTO e VIDEO

Di corsa con Agnese Valz Gen nel ricordo di Ivan Camurri oggi sabato 18 giugno a Mongrando. L'appuntamento collettivo aperto a tutti è partito alle 15 dal Polivalente, appunto in ricordo di Camurri.

"Campione, e figlio d'arte, Ivan ha dovuto affrontare come in una corsa una malattia che purtroppo se l'è portato via sul finire dello scorso anno - racconta la campionessa Agnese Valz Gen, moglie e compagna di corse di Ivan - . E insieme ai ragazzi de La Vetta Running, che è la mia squadra, abbiamo avuto questa idea di ritrovarci un po' per fare un allenamento insieme e un po' anche per sensibilizzare noi e un po' tutti sul tema, e non a caso all'iniziativa partecipano anche persone in rappresentanza della Fondazione Angelino. Per noi tutti è un'occasione per confrontarci sugli allenamenti, su come ci si approccia alla corsa, alle gare".

L’offerta sarà libera, ma chi vorrà potrà donare durante l’incontro e il tutto sarà consegnato ad Agnese che lo devolverà all’associazione AIL Biella Clelio Angelino. Chi non potrà partecipare ma sostenere la causa può fare una donazione al seguente iban: IT87W0326822310052299362090 segnando nella causale Di corsa con Agnese”.