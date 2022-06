Per i grandi l'appuntamento è più tardi, mentre per i più piccoli, oggi sabato 18 giugno a Pollone dal cielo, è stata organizzata una "baby race" nell'ambito della Maratoma.

La corsa era aperta ai bimbi dai 4 ai 10 anni divisi in gruppi da 4 a 6 e da 7 a 10. Chi subito di corsa, chi a passo più tranquillo, chi in braccio alla mamma e chi anche con qualche lacrima, ma sono in tanti i bambini che hanno partecipato e a tutti alla fine è stata consegnata una medaglia con una piccola toma.