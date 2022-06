Premio Biella Letteratura e Industria: il 22 l'annuncio dei finalisti

Mercoledì 22 giugno, alle 18 si terrà la conferenza stampa/evento di presentazione della XXI edizione del Premio Biella Letteratura e Industria con l’annuncio dei finalisti e la proclamazione del Premio Speciale della Giuria.Il Premio Biella Letteratura e Industria è destinato a un’opera di autore italiano o straniero in traduzione italiana e, ad anni alterni, premia opere di Narrativa o Saggistica. In questa edizione 2022 il Premio viene assegnato a un’opera di saggistica pubblicata tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Sono trenta le opere candidate alla XXI edizione proposte da case editrici piccole, medie e grandi, universitarie e specializzate, a conferma che il premio Biella Letteratura e Industria è ritenuto il concorso di riferimento per gli editori che pubblicano opere in grado di raccontare le trasformazioni in atto dal punto di vista economico e sociale e di indagare i rapporti tra cultura e impresa.

L’appuntamento sarà trasmesso in streaming, aperto a pubblico e stampa, e sarà visibile dai canali social del Premio (YouTube e Facebook), dal sito www.biellaletteraturaindustria.it

Sarà Paolo Zanone, regista ed attore della compagnia Teatrando, a condurre l’incontro e introdurre gli interventi. Pier Francesco Gasparetto, presidente della Giuria annuncerà i nomi dei cinque finalisti e del vincitore del Premio Speciale della Giuria, e presenterà le loro opere.

Gli autori verranno intervistati dai membri di giuria Paola Borgna, Ida Bozzi, Loredana Lipperini, Alberto Sinigaglia, e Tiziano Toracca, mentre le letture dei brani tratti dalle opere finaliste saranno a cura di Veronica Rocca e Mattia Pecchio della compagnia Teatrando. Chiuderà l’evento Paolo Piana, presidente del Premio, annunciando gli appuntamenti di questa XXI edizione.

Durante la conferenza stampa, Christian Zegna, presidente Gruppo Giovani Imprenditori UIB, presenterà il concorso rivolto alle scuole superiori piemontesi “Una domanda per autore”, realizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori, e Luisa Poma Benedetti, presidente della giuria del “Premio Lions Bugella Civitas” per la migliore recensione alle opere finaliste presenterà il bando dell’edizione 2022.