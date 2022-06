Valdengo, annullata “Student Party”

“Student Party”, la festa studentesca tanto attesa all'Alba Marina, che sarebbe dovuta essere ieri venerdì 17 giugno a Valdengo è stata annullata. Per l'organizzazione è stata sbagliata la tempistica dell'ente che doveva rilasciare il via libera, mentre per il Comune l'evento non era in regola con tutti i permessi necessari.

Marco Mellano, gestore dell'impianto si scusa con tutti: "Per quello che è successo ci abbiamo rimesso tutti, i ragazzi, noi, l'ente che ci ha negato il permesso. Ed è un enorme dispiacere. Mi scuso con le famiglie anche, perchè abbiamo tenuto i ragazzi nel piazzale senza poterli farli entrare. E a questo proposito ringrazio Polizia e Carabinieri che hanno saputo gestire al meglio la situazione che non era facile. Il fatto è che il Comune, l'ente che doveva rilasciarci i permessi, ci ha negato la possibilità di farla appena due ore prima e non siamo riusciti per tempo ad avvisare tutti. Noi abbiamo presentato tutto quello che secondo noi era necessario poi per 10 giorni non abbiamo saputo più nulla. Non si è comportato correttamente. E' stato grazie alle forse dell'ordine che si è evitato il peggio fuori dall'impianto quando i ragazzi erano in coda per entrare e gli è stato detto che non potevano. Mi assumo ogni responsabilità comunque, e lunedì tornerò in Comune per presentare di nuovo tutto, capire che cosa non andava e chiederò di incontrare l'amministrazione, cercherò il colloquio a questo punto, la festa voglio riproporla. Se non mi sarà data la possibilità restituirò i soldi del biglietto a tutti".

Roberto Pella sindaco di Valdengo è chiaro: "Mi è spiaciuto tantissimo annullare la festa, specie per i ragazzi che dopo questo periodo che abbiamo passato hanno bisogno di svago e di divertirsi, ma non posso dare il permesso se un evento non è in regola. Anche il proprietario dell'impianto Luca Tempia ha condiviso il mio modo di ragionare. E' da settimane che il gestore era a conoscenza che non poteva farla perchè il Suap non aveva accolto la sua domanda in quanto non era in regola. Va rispettata la capienza, si devono individuare le vie di fuga, tutte cose che una commissione provinciale deve fare e che all'Alba Marina non è mai andata. Sono stati sbagliati i tempi e non erano in regola. Non si trattava di 200 ragazzini, ma di 2 mila se erano già stati venduti mille biglietti in prevendita. Io devo garantire la sicurezza a ragazzi e alle famiglie. E grazie a Carabinieri e alla Polizia che hanno gestito egregiamente la situazione nel piazzale. In ogni caso noi siamo ben lieti che venga fatta ma allorquando ci sia il via libera della commissione di vigilanza".