Ponderano, fiamme nella cucina del campo sportivo, Vigili del Fuoco intervengono FOTO

Allarme questa notte di venerdì 17 giugno a Ponderano al campo sportivo intorno all'una per un incendio che ha coinvolto la cucina esterna del campo sportivo.

A notare le fiamme che provenivano dalla zona della cucina esterna all'edificio, è stata una donna che passava con l'automobile nelle vicinanze, ed ha allertato subito i Vigili del Fuoco. Immediato l'intervento che è durato fino alle 3,15.

"A prima vista i danni non sembrano cos' importanti - spiega l'assessore Roberto Barbera - . E' chiaro che nei prossimi giorni dovremo valutare, ma l'impalcatura del tetto non è il legno. Per fortuna non ha interessato la parte dell'edificio altrimenti sarebbe stato davvero grave in quel caso".

Al momento non si conosce l'esatta origine del rogo che, dalle prime indiscrezioni, potrebbe essersi sviluppato dalle braci della griglia apparentemente spente ma rimaste incandescenti.